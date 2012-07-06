The College of New Jersey Logo

Apply     Visit     Give     |     Alumni     Parents     Offices     TCNJ Today     

Faculty Profiles

Loading Profiles

Visiting Assistant Professor

Donna Bassolino – bassolin@tcnj.edu – Science Complex Rm C100

Miriam Lazar – lazarm@tcnj.edu – Science Complex Rm C103

Adjunct Faculty

Marc Brescia – bresciam@tcnj.edu – Science Complex Rm C200A

Thuy Le – let@tcnj.edu – Science Complex Room C214A

 

 

Staff

Marc Brescia – Instrumentation Specialist – bresciam@tcnj.edu – 609.771.3485

Jay Kloskowski – Laboratory Manager – kloskoj1@tcnj.edu – 609.771.3170

Ayana Reed – Program Assistant – reeda@tcnj.edu609-771-2434

 

Emeriti Faculty

Jinmo Huang

John Allison

Joanne Billmers

Elhannan Keller

Donald Hirsh

Lynn Bradley

David Hunt

Former Faculty

Benny Chan

Former Staff

Joyce Gaiser

Cathie Allison

Pamela Schmierer

Top

TCNJ Today || Parents || Alumni

TCNJ Home

About

Academics

Admissions

Athletics

Campus Life

Library

A-Z | Directory | Map | Offices